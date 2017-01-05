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Нацразведка США уверена, что кибератаки совершались по указу Кремля
05.01.2017 21:00

Нацразведка США уверена, что кибератаки совершались по указу Кремля

В четверг, 5 января, директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что правительство Российской Федерации непосредственно руководило процессом кражи информации с серверов Национального комитета Демократической партии США с последующим распространением ее во время предвыборной гонки в США. Данную информацию Клэппер озвучил во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, передает Укринформ.

"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы (в США - ред.), учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - сообщил Клэппер.

По мнению главы Нацразведки, РФ и в дальнейшем будет предпринимать попытки кибератак для сбора разведывательной информации  с последующим проведением операций влияния для поддержки военных и политических целей России.

Также Клэппер сообщил, что он имеет данные, доказывающие факты российской кибертактики инструментов с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии.

Он добавил, что причины вмешательства России в ход американских выборов будут раскрыты в отчете, который сегодня был направлен действующему президенту США Бараку Обаме, в пятницу будет передан Дональду Трампу, а усеченная версия отчета станет доступна для общественности на следующей неделе.

"Мы не можем сказать, что они не изменили подсчета голосов или что-то вроде", - сказал Клэппер о деятельности российской разведки, добавив, что Россия могла иметь "несколько мотивов".

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники ЦРУ сделали заявление, что имеют в своем распоряжении неопровержимые факты причастности РФ к хакерским атакам и передаче сайту WikiLeaks данных, похищенных с серверов Демократической партии.

Теги материала: хакеры, США, разведка, ЦРУ, Россия, Кремль
Новости СМИ2
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