Трамп хочет реформировать работу ООН

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о намерении реформировать ООН с целью поднять эффективность и действенность организации. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает " Радио Свобода ".

После процедуры инаугурации и с последующим вступлением в должность 20 января 2017 года, Трамп собирается добиться от Организации Объединенных Наций более рационального использования ресурсов, так как именно США обеспечивает большую часть бюджета организации в размере 22% от суммы $5,4 миллиардов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет $7,9 миллиардов.

Республиканец многократно поддавал критике общую эффективность ООН, высказывая мнение, что организация недостаточно делает для решения глобальных проблем.