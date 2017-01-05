Трамп хочет реформировать работу ООН

В четверг, 5 января, новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о намерении реформировать ООН с целью поднять эффективность и действенность организации. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "Радио Свобода".
После процедуры инаугурации и с последующим вступлением в должность 20 января 2017 года, Трамп собирается добиться от Организации Объединенных Наций более рационального использования ресурсов, так как именно США обеспечивает большую часть бюджета организации в размере 22% от суммы $5,4 миллиардов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет $7,9 миллиардов.
Республиканец многократно поддавал критике общую эффективность ООН, высказывая мнение, что организация недостаточно делает для решения глобальных проблем.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 5 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который вступил в должность с 1 января 2017 года, призвал всех сотрудников Секретариата к реформе Организации Объединенных Наций для помощи нуждающимся в ней людях по всему миру.