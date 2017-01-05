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США внесли в санкционный список сына бен Ладена
05.01.2017 18:54

США внесли в санкционный список сына бен Ладена

В четверг, 5 января, государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о включении в список международных террористов Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает ТАСС.

Согласно информации данного ведомства, 14 августа 2015 года бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США, утверждая, что американцы станут целями для нападений у себя же на родине и за рубежом.

Стоит отметить, что введение санкций означает, что любые активы или собственность Хамзы бен Ладена на территории, попадающей под юрисдикцию США, подлежат аресту, гражданам страны запрещено вступать с ним в какие-либо деловые отношения.

Кроме того, сегодня же Госдепартамент объявил о применении аналогичных ограничительных мер против Ибрагима аль-Банны, члена "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", который является приближенным к главарям данной группировки. США ранее объявили за него вознаграждение в размере 5 млн долларов.

К слову, Госдепартамент США входит в структуру исполнительной власти Соединенных Штатов Америки и является одним из 15 исполнительных департаментов страны. Возглавляет его государственный секретарь США, чья должность аналогична посту министра иностранных дел в других странах. Соответственно, госдеп США по аналогии с политическим устройством большинства стран, является министерством иностранных дел.

Как сообщал MIGnews.com.uа, избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в апреле 2017 года сможет стать председателем на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Теги материала: США, Аль-Каида, бен Ладен, санкции
Новости СМИ2
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