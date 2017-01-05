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Телеканал 1+1 получил лицензию для вещания
05.01.2017 18:27

Телеканал 1+1 получил лицензию для вещания

В четверг, 5 января, глава Национального совета по вопросам телерадиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Нацсовет телевидения и радиовещания продлил лицензию для эфирного вещания телеканалу"1+1". Об этом Артеменко рассказал в Киеве во время пресс-конференции.

Бланк лицензии телеканалу "1+1" подписано. Мы ожидаем документального подтверждения, что бенефициарные владельцы телеканала не изменились, - сказал глава Нацсовета.

Таким образом,  телеканал может продолжить эфирное аналоговое вещание на законных основаниях.

Как известно, в конце декабря 2016 года журналисты телеканала обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой не допустить лишения канала лицензии Нацсовета по вопросам телерадиовещания.  

Вопросы Нацсовета к "1+1" появились в рамках того, что появилась информация, будто Игорь Коломойский больше не является владельцем телеканала, но поскольку у "1+1" нет задолженности перед ПриватБанком, его не могут лишить лицензии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 29 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что знает о проблемах с выдачей лицензии каналу 1+1 и пообещал поспособствовать продлению лицензии для телеканала.

Теги материала: 1+1, Нацсовет по телерадиовещанию, телевидение
Новости СМИ2
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