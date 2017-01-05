СБУ не в силах запретить президенту Молдовы посещать Украину

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, Службе безопасности Украины не удастся добиться запрета на въезд в Украину президента Молдовы Игоря Додона, так как на президента страны распространяется особый статус пересечения границы, передает РБК-Украина .

Попытка запретить въезд на украинскую территорию была вызвана высказыванием Додона в отношении аннексированного Крыма, который он таковым не считает и уверен, что он на законных основаниях введен в состав Российской Федерации.

Президент Молдовы еще до его избрания на занимаемый им пост заявлял, что он считает Крым "де факто российским", после чего Верховная рада отправила в СБУ запрос о запрете въезда Додону в Украину.

"Но ни тогда, ни сейчас это запрет не был введен и Додон может спокойно прибыть в Украину, не опасаясь, что его не пустят дальше пропускного пункта", - пишет издание.

Юрист новостного портала РБК отправил запрос в СБУ, на что ему пришел ответ, что президенты страны имеют особый статус при пересечении границы и не должен проходить процедуру регистрации.