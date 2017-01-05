Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме

MIGnews.com.ua

Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что на текущее время официальному Киеву не стоит реагировать на высказывания кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Не нужно принимать близко к сердцу все высказывания иностранных политиков. Об этом он заявил в комментарии телеканалу NewsOne.

Он утверждает, что Украине необходимо дождаться, когда Ле Пен станет официальным лицом Франции, а потом принимать какие-либо меры.

"Мы не должны принимать близко к сердцу высказывания иностранных политиков: позиция Ле Пен - это не позиция Франции. Если она станет официальным должностным лицом во Франции, тогда можно принимать к сведению ее слова", - отметил он.

Сверх того, Бузаров уверен, что заявление Ле Пен является типичным политическим пиаром на теме Крыма.

"Думаю, что заявления Ле Пен - это больше политический пиар, а не позиция всей Франции. Принимать сейчас жесткие меры в отношении политиков преждевременно и дипломатически недальновидно", - добавил политолог.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным.

Во вторник, 3 января, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что ведомство не может не реагировать на заявление кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма и может добиться запрета на въезд Ле Пен на территорию Украины.