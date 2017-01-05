Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции

MIGnews.com.ua

Экс глава Министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что на сегодня у Марин Ле Пен нет никаких шансов на победу в президентских выборах во Франции. Об этом он сообщил в комментариях телеканалу NewsOne.

"Не думаю, что Марин Ле Пен имеет реальны шансы стать президентом Франции. Это не впервые, когда те, кто являются конкурентами в политической борьбе во Франции, объединяются против того, кто считается представителем крайне правых политических сил страны", - пояснил он.

Сверх того, он также отреагировал на инициативу украинских властей запретить Ле Пен въезд в страну из-за ее высказываний о Крыме.

"У нас нет системы критериев, которые регулируют запреты на въезд в страну, то есть это ситуативная реакция. Это проблема нашей внешней политики", - добавил Грищенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет въезда в Украину кандидату в президенты Франции , лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что хотя Ле Пен и не является представителем официальной власти Французской Республики, однако ее высказывания о Крыме должны иметь последствия.