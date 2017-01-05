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Молодой прокурор из Харькова задекларировал 1,6 млн грн налички
05.01.2017 17:04

Молодой прокурор из Харькова задекларировал 1,6 млн грн налички  Фоторепортаж

В четверг, 5 января, Харьковский антикоррупционный центр опубликовал фотографии 28-летнего прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами полиции прокуратуры Харьковской области Вячеслава Губинского, который в декларацию внес, очевидно, не все источники доходов, так как путешествия и дорогостоящие подарки жене на 55 762 гривны годового заработка позволить сложно. Информацию о чиновнике опубликовал антикоррупционный центр на официальной странице в Facebook.

По информации вышеуказанной общественной организации, прокурор с семьей проживает в собственном доме  площадью 811 квадратных метров на одной из самых элитных улиц города.

В электронную декларацию Губинский внес годовой заработок жены, который составляет 10 699 гривен, 18,9 тысячи гривен выплат по уходу за ребенком и  1,6 миллиона гривен наличных средств.

"Неделю назад жена прокурора сообщила в социальной сетях, стала обладательницей нового автомобиля - Toyota C-HR. Подобная машина стоит от 700 тыс. грн", - отметили в Центре.

Также его супруга, Карина Купершток, публикует в социальных сетях фотографии с путешествий по всему миру.

Спикер харьковской прокуратуры  Вита Дубовик сообщила, что с 2015 года до 2018 года Губинский находится в декретном отпуске, поэтому уволить его не позволяет законодательство Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 января 2017 года началась вторая волна подачи электронных деклараций доходов чиновников, включая тех, кто уже заполнял электронные декларации за 2015 год, то есть все лица, уполномоченные  на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Теги материала: Харьков, Прокурор, декларация, антикоррупционный комитет
Новости СМИ2
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