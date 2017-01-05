Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть за два месяца

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Надежда Савченко высказала мнение, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать за достаточно короткий промежуток времени - за два месяца, передает " Эхо Москвы ".

"Все зависит от того, кто возьмет на себя ответственность за принятие решений. Потому что это же не просто принять решение в данный момент, это еще нести за него ответственность. А у нас как-то, вот, обычно кому это делегируется (власти обычно делегируется принятие решений), они никогда не хотят нести за это ответственность. Поэтому войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы…" - считает Савченко.

Депутат добавила, что войну можно было бы не просто закончить, а одержать победу, если правильно расставить акценты в сочетании с тактикой и определенной военной хитростью.

"Необходимо правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать. Я уже, например, давно приняла решение, что я буду делать. Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент", - отметила Савченко.