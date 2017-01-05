ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть за два месяца
05.01.2017 15:51

Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть за два месяца

Народный депутат Украины Надежда Савченко высказала мнение, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать за достаточно короткий промежуток времени - за два месяца, передает "Эхо Москвы".

"Все зависит от того, кто возьмет на себя ответственность за принятие решений. Потому что это же не просто принять решение в данный момент, это еще нести за него ответственность. А у нас как-то, вот, обычно кому это делегируется (власти обычно делегируется принятие решений), они никогда не хотят нести за это ответственность. Поэтому войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы…" - считает Савченко.

Депутат добавила, что войну можно было бы не просто закончить, а одержать победу, если правильно расставить акценты в сочетании с тактикой и определенной военной хитростью.

"Необходимо правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать. Я уже, например, давно приняла решение, что я буду делать. Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент", - отметила Савченко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 2 января, народный депутат Украины Надежда Савченко предложила для начала вернуть контроль над Донбассом, а только потом заниматься решением вопроса аннексированного Крыма.

 

Теги материала: Надежда Савченко, Донбасс, Крым, ДНР
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [3] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ не в силах запретить президенту Молдовы посещать Украину
Важное
СБУ не в силах запретить президенту Молдовы посещать Украину  Фоторепортаж
В АП пообещали не торговать украинскими территориями ради мира
Важное
В АП пообещали не торговать украинскими территориями ради мира
ОБСЕ передает Донбассу 1800 табличек с предупреждением о минах
Важное
ОБСЕ передает Донбассу 1800 табличек с предупреждением о минах
Тука: Полицейская миссия на Донбассе появится только с согласия Киева и Москвы
Важное
Тука: Полицейская миссия на Донбассе появится только с согласия Киева и Москвы
Курц: Конфликт в Украине стал приоритетом для Австрии и ОБСЕ
Важное
Курц: Конфликт в Украине стал приоритетом для Австрии и ОБСЕ
Ирина Фриз организует визит Ле Пен в зону АТО
Важное
Ирина Фриз организует визит Ле Пен в зону АТО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика