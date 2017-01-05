Апелляцию по делу Ефремова перенесли

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение обращения стороны защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 17 января, передает УНН .

Со слов судебного распорядителя, данное решение о переносе слушания было обусловлено тем, что сейчас присутствует не полный состав коллегии судей.