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Апелляцию по делу Ефремова перенесли
05.01.2017 15:34

Апелляцию по делу Ефремова перенесли

В четверг, 5 января, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение обращения стороны защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 17 января, передает УНН.

Со слов судебного распорядителя, данное решение о переносе слушания было обусловлено тем, что сейчас присутствует не полный состав коллегии судей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 3 января, адвокат Александр Мельников сообщил, что бывшему главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову вручили обвинительный акт. Таким образом, теперь дело бывшего регионала может быть передано в суд. Расследованием дела занимается управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и Ефремову инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие преступления.

Теги материала: Ефремов, ЛНР, суд, апелляция, Партия регионов
Новости СМИ2
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