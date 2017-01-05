Гройсман заявил, что ему удалось разрушить самую коррупционную схему в стране

Украинское правительство смогла ликвидировать одну из крупнейших коррупционных схем в стране. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.
Говоря о повышении энерготарифов, он подчеркнул, что на сегодняшний день удалось успешно разрушить коррупционную схему, которая работала в стране на протяжении десятков лет. При этом после ее ликвидации Украине удалось сэкономить почти 140 миллиардов гривен.
"140 миллиардов – это ужасно! И они хотят, чтобы я с этим соглашался? Они ходят по судам, подают иски, чтобы вернуть обратно свои коррупционные схемы и опять хапнуть кучу денег", - сказал глава правительства.
Гройсман пояснил, что на сегодняшний день в стране вместо механизмов общей компенсации введен механизм начисления целенаправленных субсидий.
По словам премьера, задачей нынешнего правительства является обеспечение реальной монетизации субсидий, а также борьба ради повышения доходов украинцев.
"Следовательно, энергоэффективность, повышение доходов граждан и защита социально незащищенных слоев населения – наши приоритеты", - добавил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Гройсман заявил, что сегодня курс гривны мог бы составлять 18,5 за доллар, но при условии добычи Украиной собственного газа, а не его покупки.