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В АП пообещали не торговать украинскими территориями ради мира
05.01.2017 13:44

В АП пообещали не торговать украинскими территориями ради мира

Украина никогда не покинет своих граждан, которые находятся на оккупированных территориях Крыма или Донбасса. С таким заявлением выступил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев, сообщает пресс-служба АПУ.

Елисеев подчеркнул, что ни Крым, ни Донбасс никогда не будут предметом для торгов, целью которого является мир. Он акцентировал внимание на том, что эти территории являются законной частью Украины и  это записано во множестве международных документов.

"Они - это Украина, и это подтверждается на международном уровне - в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года", - сказал замглавы АПУ.

По его словам, украинское правительство никогда не оставит на произвол судьбы своих граждан, которые "попали в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе".

Также Елисеев добавил, что компромиссы, которые предлагает российская сторона, являются неприемлемыми и не смогут помочь решить вопрос.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко предложила в первую очередь вернуть под украинский контроль Донбасс, а только потом Крым.

Теги материала: Елисеев, Крым, Донбасс, война, Россия
Новости СМИ2
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