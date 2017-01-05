В Турции намерены выдворить США с авиабазы Инжирлик

Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инжирлик. Об этом заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает Корреспондент.
Турецкое правительство начало заниматься этим вопросом в связи с разочарованием в США, которые не предоставляют необходимую поддержку при проведении военных операций на территории Сирии.
Анкара приняла решение принять участие в военной операции с целью отодвинуть террористические группировки от своих границ.
На сегодняшний день власти Турции недовольны сложившейся ситуацией вокруг сирийского года Аль-Баб, где не наблюдается поддержка США. При этом ранее после переговоров Вашингтон пообещал Анкаре полное содействие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция заявила, что будет продолжать военные операции в Сирии, несмотря на теракт в ночном клубе Стамбула.