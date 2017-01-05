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В Турции намерены выдворить США с авиабазы Инжирлик
05.01.2017 13:08

В Турции намерены выдворить США с авиабазы Инжирлик

Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инжирлик. Об этом заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает Корреспондент.

Турецкое правительство начало заниматься этим вопросом в связи с разочарованием в США, которые не предоставляют необходимую поддержку при проведении военных операций на территории Сирии.

Анкара приняла решение принять участие в военной операции с целью отодвинуть террористические группировки от своих границ.

На сегодняшний день власти Турции недовольны сложившейся ситуацией вокруг сирийского года Аль-Баб, где не наблюдается поддержка США. При этом ранее после переговоров Вашингтон пообещал Анкаре полное содействие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция заявила, что будет продолжать военные операции в Сирии,  несмотря на теракт в ночном клубе Стамбула. 

Теги материала: Турция, США, авиабаза, Сирия
Новости СМИ2
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