В Турции намерены выдворить США с авиабазы Инжирлик

MIGnews.com.ua

Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инжирлик. Об этом заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает Корреспондент .

Турецкое правительство начало заниматься этим вопросом в связи с разочарованием в США, которые не предоставляют необходимую поддержку при проведении военных операций на территории Сирии.

Анкара приняла решение принять участие в военной операции с целью отодвинуть террористические группировки от своих границ.

На сегодняшний день власти Турции недовольны сложившейся ситуацией вокруг сирийского года Аль-Баб, где не наблюдается поддержка США. При этом ранее после переговоров Вашингтон пообещал Анкаре полное содействие.