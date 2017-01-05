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ОБСЕ передает Донбассу 1800 табличек с предупреждением о минах
05.01.2017 12:59

ОБСЕ передает Донбассу 1800 табличек с предупреждением о минах

Представитель Координатора проектов ОБСЕ в Украине в школе поселка Виноградное на окраине Мариуполя (Донецкая область) публично передал инженерному подразделению ВСУ информационные баннеры о минной опасности, сообщает управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

Передачу второй части предупреждающих табличек планируют на конец января. Общее количество баннеров - 1800 экземпляров.

По данным Минобороны, таблички очень информативны, устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и призваны предотвратить несанкционированные подрывы граждан, поскольку "многочисленные взрывоопасные пережитки войны представляют смертельную опасность населению на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей".

В ведомстве подчеркивают, что маркировка и ограждение потенциально опасных и территорий и объектов – это важная часть противоминной деятельности.

"В первую очередь военные инженеры проводят маркировку и ограждение районов контрольных пунктов въезда-выезда и объектов обеспечения жизнедеятельности. К сожалению, из-за периодических обстрелов со стороны пророссийских террористических группировок маркировки и ограждения приходится постоянно восстанавливать", - сообщают в Минобороны.

По данным ведомства, в зоне АТО минеры ВСУ уже обезвредили более 140 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что конфликт на Донбассе является приоритетом для Вены.  

Кроме того, Курц заявил, что Австрия готова дополнительно выделить 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

Теги материала: Донбасс, мины, разминирование, ОБСЕ, Минобороны
Новости СМИ2
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