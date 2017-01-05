Гройсман сообщил, когда курс гривны опуститься до 18,5 за доллар

MIGnews.com.ua

Сегодня курс гривны мог бы составлять 18,5 за доллар, но при условии добычи Украиной собственного газа, а не его покупки. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из телеканалов.

Он пояснил свои слова тем, что совсем недавно ему предоставляли аналитику, в которой говорится о том, что при добыче Украиной собственного газа, а не покупка его за валюту, курс гривны опустился бы.

По словам главы Кабинета министров, нынешнее правительство взяло курс на достижение украинским государством энергонезависимости. При этом предпринятые шаги уже смогут показать результат через 3-5 лет.