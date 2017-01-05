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Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплате Гройсмана и министров
05.01.2017 11:31

Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплате Гройсмана и министров

Премьер-министр Владимир Гройсман и министры в правительстве Украины получают приблизительно одинаковую месячную зарплату - около 35 тысяч грн. Об этом рассказал госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко, пишет Громадське радіо

По его словам, это сумма, которую получают уже "на руки" со всеми надбавками.

Бондаренко также рассказал, что зарплата работников секретариата Кабмина составляет  9-12 тысяч гривен в месяц, а  руководители департаментов получают от 12 до 15 000 гривен.

При этом госсекретарь Кабмина уточнил, что его оклад составляет 13 000 гривен. "Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения - правительство", - сказал Бондаренко и резюмировал, что получается около 20 000 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла государственный бюджет на 2017 год, в котором предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 3200 грн

 

Теги материала: премьер-министр, министр, правительство, зарплата, Бондаренко
Новости СМИ2
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