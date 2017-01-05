ЦРУ: РФ передала украденные данные WikiLeaks через посредников

MIGnews.com.ua

Российская Федерация передала сайту WikiLeaks данные, похищенные с серверов Демократической партии, посредством третьей стороны. Об этом заявляют в американской разведке, ссылаясь на "убедительные данные", пишет Лига.Новости .

В свою очередь правительство США заявляет, что непосредственно руководители российских спецслужб курировали хакерские атаки, которые влияли на ход предвыборной гонки в стране. Все эти действия были направлены на подрыв имиджа Хиллари Клинтон.

Сотрудники ЦРУ настаивают на том, что имеют в своем распоряжении неопровержимые факты причастности РФ к хакерским атакам, целью которых было привести бизнесмена Дональда Трампа к власти.

В четверг, 5 января, спецслужбы должны предоставить президенту Бараку Обаме доклад, в котором идет речь о подрывной деятельности России. При этом Трамп получит тот же документ, но уже спустя сутки.

Источники в Белом доме, которые сообщают о передаче Россией WikiLeaks данных через третью сторону, пока не раскрывают никаких подробностей. Они объясняют это тем, что не хотят показывать каким способом информация была получена. Однако все эти сведения будут в докладе ЦРУ президенту США.