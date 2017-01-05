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ЦРУ: РФ передала украденные данные WikiLeaks через посредников
05.01.2017 11:06

ЦРУ: РФ передала украденные данные WikiLeaks через посредников

Российская Федерация передала сайту WikiLeaks данные, похищенные с серверов Демократической партии, посредством третьей стороны. Об этом заявляют в американской разведке, ссылаясь на "убедительные данные", пишет Лига.Новости.

В свою очередь правительство США заявляет, что непосредственно руководители российских спецслужб курировали хакерские атаки, которые влияли на ход предвыборной гонки в стране. Все эти действия были направлены на подрыв имиджа Хиллари Клинтон.

Сотрудники ЦРУ настаивают на том, что имеют в своем распоряжении неопровержимые факты причастности РФ к хакерским атакам, целью которых было привести бизнесмена Дональда Трампа к власти.

В четверг, 5 января, спецслужбы должны предоставить президенту Бараку Обаме доклад, в котором идет речь о подрывной деятельности России. При этом Трамп получит тот же документ, но уже спустя сутки.

Источники в Белом доме, которые сообщают о передаче Россией WikiLeaks данных через третью сторону, пока не раскрывают никаких подробностей. Они объясняют это тем, что не хотят показывать каким способом информация была получена. Однако все эти сведения будут в докладе ЦРУ президенту США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Трампу пока не предоставили весомых доказательств вмешательства Российской Федерации в процесс выборов в Америке. 

Теги материала: Россия, США, WikiLeaks, данные, хакеры
Новости СМИ2
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