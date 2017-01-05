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Тука: Полицейская миссия на Донбассе появится только с согласия Киева и Москвы
05.01.2017 11:00

Тука: Полицейская миссия на Донбассе появится только с согласия Киева и Москвы

Полицейскую миссию на Донбассе могут ввести только с согласия двух сторон - Киева и Москвы. Такое заяление сделал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает телеканал "112 Украина". 

"Полицейская миссия, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона – Киев, вторая – Москва", - сказал Тука.

По его словам, термины "полицейская миссия" и "миротворческие силы ООН" - это разные вещи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Георгий Тука заявил, что контроль над Донбассом Украина сумеет вернуть уже в 2017 году – Россия уже готова вернуть оккупированные территории Украине, только на своих определенных условиях.

По его словам, выборы на Донбассе должны состояться как минимум через 2-3 года после того, как оккупированные территории будут полностью освобождены от боевиков.

В связи с событиями на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах Украина ведет подготовку шестого иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации 

 

Теги материала: Донбасс, полицейские, миротворческая миссия, Киев, Москва, Георгий Тука
Новости СМИ2
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