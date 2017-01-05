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Курц: Конфликт в Украине стал приоритетом для Австрии и ОБСЕ
05.01.2017 09:48

Курц: Конфликт в Украине стал приоритетом для Австрии и ОБСЕ

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что конфликт на Донбассе является приоритетом для Вены. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"После двух дней на востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для ОБСЕ под председательством Австрии", - написал Курц.

Кроме того, новый глава ОБСЕ поблагодарил Специальную мониторинговую миссию за то, что помогла увидеть реальную ситуацию в регионе, а главу МИД Украины Павла Климкина - за сопровождение комиссии во время визита на Донбасс.

Как сообщал MIGnews.com.uа,   ранее Себастьян Курц заявил, что Австрия готова дополнительно выделить 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

Теги материала: Украина, Донбасс, вооруженные конфликт, ОБСЕ, Курц
Новости СМИ2
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