Курц: Конфликт в Украине стал приоритетом для Австрии и ОБСЕ

MIGnews.com.ua

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что конфликт на Донбассе является приоритетом для Вены. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"После двух дней на востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для ОБСЕ под председательством Австрии", - написал Курц.

Кроме того, новый глава ОБСЕ поблагодарил Специальную мониторинговую миссию за то, что помогла увидеть реальную ситуацию в регионе, а главу МИД Украины Павла Климкина - за сопровождение комиссии во время визита на Донбасс.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Себастьян Курц заявил, что Австрия готова дополнительно выделить 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса.