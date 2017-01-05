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У Ле Пен ответили на запрет въезда в Украину: Она туда и не собиралась
05.01.2017 09:11

У Ле Пен ответили на запрет въезда в Украину: Она туда и не собиралась

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не собиралась в Украину до своего избрания на пост главы государства. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера партии "Национальный фронт", передает Reuters.

Этими заявлением пресс-секретарь также прокомментировала немек украинского МИД на Ле Пен, в котором говорится: "Делая заявления, которые повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует основополагающие принципы международного права".

Также представитель Ле Пен добавил, что вопрос о визите Марин Ле Пен в Украину будет решаться после избрания ее президентом Французской Республики.

"Марин Ле Пен в любом случае не собиралась ехать туда (в Украину, - ред.). Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Франции", - сказал пресс-секретарь Ле Пен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Служба безопасности Украины подала в МИД официальную просьбу запретить кандидату в президенты Франции Ле Пен въезд в Украину. Таким образом, Украина отреагировала на недавние высказывания Ле Пен об аннексированном Крыме. 

Теги материала: Ле Пен, визит, Украина, Франция
Новости СМИ2
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