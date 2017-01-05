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Трамп сможет возглавить Совбез ООН
05.01.2017 07:56

Трамп сможет возглавить Совбез ООН

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в апреле 2017 года сможет стать председателем на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, пишет УНИАН со ссылкой на UN Tribune.

Это станет возможным, когда в апреле в результате  ротации стран кресло председателя Совбеза ООН займет американская делегация.

Справка: Ротация происходит в алфавитном порядке среди 15 членов СБ ООН. США занимали кресло председателя еще в декабре 2015 года.

Во время председательства каждой страны проводится встреча высокого уровня, возглавляемая министром иностранных дел или президентом председательствующей в Совбезе страны.

Однако в некоторых случаях президент может не посещать заседания высокого уровня, или не отправлять на заседание секретаря Государственного департамента США.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 45-й президент США Дональд Трамп заявил о намерении после инаугурации 20 января внести изменения в работу ООН, так как "ООН сейчас - это клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время". 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который вступил в должность с 1 января 2017 года, в свой первый рабочий день призвал всех сотрудников Секретариата к реформе Организации Объединенных Наций

Теги материала: Совбез ООН, Дональд Трамп, ротация
Новости СМИ2
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