Новый Генсек ООН призвал реформировать Организацию

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который вступил в должность с 1 января 2017 года, в свой первый рабочий день призвал всех сотрудников Секретариата к реформе Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, и давайте посмотрим правде в глаза – мы не совсем готовы с ней справиться. Поэтому нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы", - сказал генсек ООН сотрудникам Секретариата.

По его словам, ООН должна приложить свои глобальные усилия для решения глобальных мировых проблем, например, роста населения или изменения климата, которые невозможно решить на национальном уровне.

"Мы сможем достичь поставленных целей, только работая сообща, в команде. Мы должны заслужить право отстаивать высокие идеалы, закрепленные в Уставе ООН, которые являются ценностями всего человечества", - отметил Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН также заявил, что Организация помогает спасти жизнь и облегчить страдания множества людей, и может по праву гордиться этими достижениями, однако попросил признавать и свои недостатки и неудачи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 12 декабря экс-премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш принес присягу на должность нового генерального секретаря ООН сроком на 5 лет.

Ранее новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп заявил о намерении после инаугурации 20 января внести изменения в работу ООН, так как "ООН сейчас - это клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время".