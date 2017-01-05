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Ирина Фриз организует визит Ле Пен в зону АТО
05.01.2017 06:35

Ирина Фриз организует визит Ле Пен в зону АТО

Народный депутат, член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция Ирина Фриз (фракция БПП) готова организовать визит ультраправого кандидата в президенты Франции, лидера популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в зону АТО, где орудуют российско-оккупационные войска. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

 Фриз уверена, что Ле Пен, которая считает аннексию Россией украинского Крыма законной, должна попасть на восток Украины собственными глазами увидеть последствия "русского мира".

"Я убеждена, что госпожа Ле Пен, несмотря на трансляцию российской риторики в отношении Украины, патриотка Франции. И я уверена в том, что благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику", - написала политик.

Нардеп допускает, что у Ле Пен, которую открыто финансирует и кредитует Россия, просто слишком мало "внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию в Украине и российскую политику на постсоветском пространстве".

По словам Фриз, проблема с мигрантами, которая стала основой предвыборной программы Ле Пен, появилась именно из-за "вмешательства России в сирийский конфликт и бомбардировки Кремлем населенных пунктов. Поэтому Ле Пен, к сожалению, недостаточно понимает роль России в кризисных явлениях в самой Франции".

Комментируя некоторые замечания к своему предложению, Фриз добавила, что популярность ультраправых растет, и игнорировать всех, кто не поддерживает Украину посто опасно. "Неадекватный сосед останется рядом с нами. Итак, мы имеем дело со всеми силами в Европе. У Ле Пен высокий рейтинг, и нельзя исключать ее шансы на победу. Ее позиция по Украине - это то, что вливается в уши российскими политиками. Мы должны создать свой канал доведения информации", - уверена политик.

Справка: Марин Ле Пен считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Она, в частности, призывает к "стратегическому партнерству" между Францией и Россией в борьбе с исламистами.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  ранее в эфире французской радиостанции RMC Марин Ле Пен заявила, что Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным

Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет въезда в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 

Теги материала: Ле Пен, Украина, Крым, аннексия, АТО, визит, Фриз
Новости СМИ2
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