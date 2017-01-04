Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что на данный момент не имеет амбиций по отношению к украинской политике, хотя возможно реализует свой вариант. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne .

"Может быть. Не знаю пока, не думала о политике... Хотя я могу инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины", - сказала Деканоидзе.

Также экс-глава полиции высказала мнение, что пока что нынешний глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не покинет занимаемый пост.

"Пока нет, министр МВД не уйдет в отставку. Аваков - сильная политическая фигура, представитель одной из крупнейших фракций", - добавила она.