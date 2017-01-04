Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме

В среду, 4 января, бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что на данный момент не имеет амбиций по отношению к украинской политике, хотя возможно реализует свой вариант. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.
"Может быть. Не знаю пока, не думала о политике... Хотя я могу инвестировать свой опыт и знания в будущее Украины", - сказала Деканоидзе.
Также экс-глава полиции высказала мнение, что пока что нынешний глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не покинет занимаемый пост.
"Пока нет, министр МВД не уйдет в отставку. Аваков - сильная политическая фигура, представитель одной из крупнейших фракций", - добавила она.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 15 декабря, Арсен Аваков озвучил условия для своей отставки: по словам министра он может покинуть пост только в том случае, если на то будут веские основания.