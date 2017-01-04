Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отреагировала на обвинения в том, что она общается не на государственном языке Украины. Свою позицию Деканоидзе озвучила в прямом эфире телеканала NewsOne .

"Я бы тоже хотела замечательно разговаривать на украинском языке. Когда мне пришла повестка, что я должна быть в суде, я подумала, что никогда и не скрывала тот факт, что приехала из другой страны... Я не скрывала, что заговорить на украинском языке в течение нескольких месяцев не смогу, потому что у меня просто времени нет", - заявила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе отметила, что владеет несколькими языками, включая русский, английский и понимает французский и испанский языки.

"При чем тут, что я из Грузии или с Марса? Я же гражданка Украины, у меня есть паспорт. У меня нет гражданства Грузии. Я болею за нашу страну, я патриотка", - заключила она.