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Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины
04.01.2017 21:18

Эксклюзив  Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины

В среду, 4 января, экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отреагировала на обвинения в том, что она общается не на государственном языке Украины. Свою позицию Деканоидзе озвучила в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Я бы тоже хотела замечательно разговаривать на украинском языке. Когда мне пришла повестка, что я должна быть в суде, я подумала, что никогда и не скрывала тот факт, что приехала из другой страны... Я не скрывала, что заговорить на украинском языке в течение нескольких месяцев не смогу, потому что у меня просто времени нет", - заявила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе отметила, что владеет несколькими языками, включая русский, английский и понимает французский и испанский языки.

"При чем тут, что я из Грузии или с Марса? Я же гражданка Украины, у меня есть паспорт. У меня нет гражданства Грузии. Я болею за нашу страну, я патриотка", - заключила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 18 ноября, Хатия Деканоидзе заявила, что ее отставка с занимаемого поста никоим образом не связана с отставкой других грузинских политиков в Украине. Более того, что сама Деканоидзе считает себя украинкой, поскольку имеет одно гражданство.

Теги материала: Хатия Деканоидзе, Национальная полиция, Грузия
Новости СМИ2
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