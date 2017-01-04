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Трамп определился с первым решением на посту президента США
04.01.2017 20:21

Трамп определился с первым решением на посту президента США

В среду, 4 января, будущий вице-президент США Майк Пенс высказал мнение, что первым решением Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов Америки будет отмена реформы в сфере здравоохранения, которую внедрил 44-й президент США Барак Обама, передает Reuters.

Эта система известна в Штатах как Obamacare и являлась одним из главных достижений президента за годы правления, так как она позволяла даже малоимущим гражданам страны приобрести обязательное медицинское страхование, хотя неоднозначно была принята обществом.

Трамп же планирует добиться плавного перехода к "рыночной" системе медицинского страхования населения. Республиканское большинство в Конгрессе намерено провести изменения максимально поэтапно для удобства американских граждан.

Республиканцы давно высказывались против реформы президента от Демократической партии и неоднократно желали ее отменить. В частности, республиканцы были недовольны тем фактом, что для поддержания социально незащищенных слоев населения требуется большая финансовая дотация от государства.

Трамп во время своей избирательной кампании также обещал отменить эту реформу, называя ее "паршивой".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 3 января, сенатор-республиканец Линдси Грэм во время общения с журналистам в Совместном центре подготовки Грузия-НАТО в Крцаниси близ Тбилиси заявил, что в 2017 году Соединенные Штаты Америки примут дополнительные меры для сдерживания российской агрессии.

Теги материала: Барак Обама, Дональд Трамп, Президент, США, реформа
Новости СМИ2
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