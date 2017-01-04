Кандидат в президенты Франции Ле Пен предложила для ЕС новую валюту

MIGnews.com.ua

Кандидат в президенты Франции и Марин Ле Пен предложила заменить евро старой валютной единицей ЭКЮ. Об этом сообщает Reuters , передает Страна.ua.

"До введения евро существовала денежная единица ЭКЮ, которая использовалась параллельно с национальными валютами", - отметила Ле Пен, которая также является лидером французского "Национального фронта".

Политик считает, что отказ от евро позволит Франции вернуться к собственной денежной единице - франку.

Также Ле Пен отметила, что, если она станет президентом, то французский национальный долг будет выражен в новой национальной валюте.

Ле Пен считается убежденным евроскептиком. Она давно выступает за отказ от евро. Кроме того, она выступает за возвращение к национальным валютам, которые были в обороте до того, как ввели евро в 1999 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, СБУ официально просит МИД запретить Ле Пен въезжать на территорию Украины. В СБУ считают, что высказывания кандидата в президенты Франции о Крыме должны иметь последствия.