НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, спикер Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира подтвердила информацию о том, что детективы НАБУ начали расследовать дело о назначении Юрия Луценко генеральным прокурором за взятку. Об этом пресс-секретарь ведомства рассказала в интервью телеканалу NewsOne .

По мнению Олифиры, фигурантами дела являются двое народных депутатов Украины.

"НАБУ действительно по заявлению о совершении коррупционного уголовного нарушения, которое мы получили от Рената Кузьмина, внесло ведомости в реестр досудебных расследований в начале декабря 2016 года. Расследование начато по факту получения неустановленными личностями в лице двух народных депутатов неправомерной выгоды с использованием служебного положения в интересах того, кто такую выгоду предоставлял", - сказала спикер.

Олифира обратила внимание на то, что пока ведется следствие, личности фигурантов не придаются огласке.

"Ни о каких фамилиях речи пока нет и не может быть до предъявления им подозрения. Конкретной даты, когда мы услышим фамилии, назвать пока не могу, потому что досудебное расследование является тайной следствия", - заключила она.