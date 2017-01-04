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НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
04.01.2017 16:50

Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж

В среду, 4 января, спикер Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира подтвердила информацию о том, что детективы НАБУ начали расследовать дело о назначении Юрия Луценко генеральным прокурором за взятку. Об этом пресс-секретарь ведомства рассказала в интервью телеканалу NewsOne.

По мнению Олифиры, фигурантами дела являются двое народных депутатов Украины.

"НАБУ действительно по заявлению о совершении коррупционного уголовного нарушения, которое мы получили от Рената Кузьмина, внесло ведомости в реестр досудебных расследований в начале декабря 2016 года. Расследование начато по факту получения неустановленными личностями в лице двух народных депутатов неправомерной выгоды с использованием служебного положения в интересах того, кто такую выгоду предоставлял", - сказала спикер.

Олифира обратила внимание на то, что пока ведется следствие, личности фигурантов не придаются огласке.

"Ни о каких фамилиях речи пока нет и не может быть до предъявления им подозрения. Конкретной даты, когда мы услышим фамилии, назвать пока не могу, потому что досудебное расследование является тайной следствия", - заключила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко представил нового генерального прокурора Юрия Луценко. Назначение Луценко было подписано главой Верховной Рады сразу же после голосования.

Теги материала: Юрий Луценко, Прокуратура, НАБУ, взятка
Новости СМИ2
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