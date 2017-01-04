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Порошенко написал письма украинским политзаключенным в РФ
04.01.2017 15:52

Порошенко написал письма украинским политзаключенным в РФ

В среду, 4 января, президент Украины Петр Порошенко отправил письма с новогодними поздравлениями украинским политзаключенным, которые содержатся в Российской Федерации и на территории аннексированного Крыма. Об этом написал бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев на персональной странице в Facebook.

"И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которое не знает границ и препятствий. Ваши сограждане - морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", - говорится в письме Порошенко к заключенным.

Афанасьев призвал людей, которые недовольны нынешней властью и считают, что президент ничего не делает, обратить внимание на тот факт, что для заключенных письмо с воли - это важный знак. Осознание того факта, что о них не забывают и борются за их освобождение.

Также он напомнил, что в заключении Кремля по политическим мотивам до сих пор находится более 44 граждан Украины.

"Эти люди были обвинены по сфабрикованным уголовным делам в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности. Подавляющее большинство из них были лишены права на правовую защиту и помощь, многие подвергнуты жестоким пыткам, часть уже отбывают наказание в самых отдаленных уголках России. Среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 29 декабря, по данным Министерства иностранных дел Украины, в России увеличилось количество украинских политических заключенных до 17 человек за текущий год, несмотря на то что шестеро украинцев были освобождены.

Теги материала: Петр Порошенко, заключенные, Россия, политзаключенные
Новости СМИ2
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