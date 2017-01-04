Австрия выделит жителям Донбасса €2 млн

MIGnews.com.ua

Австрия готова дополнительно выделить 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. Такое заявление сделал действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц, пишет РИА Новости.

"Австрия предоставляет дополнительно 2 миллиона евро для гуманитарной помощи людям на востоке Украины", - написал он на своей странице в Twitter.

По информации Министерства иностранных дел, глава ОБСЕ и глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Мариуполь посетили офис благотворительного фонда "Каритас", а также одну из систем водоочистки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава ОБСЕ Себастьян Курц считает, что основой для проведения честных выборов на оккупированных территориях должно стать полноценное прекращение огня.