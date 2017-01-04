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Рабинович: С Пашинского надо снять депутатскую неприкосновенность
04.01.2017 12:56

Рабинович: С Пашинского надо снять депутатскую неприкосновенность  Видеорепортаж

С народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского надо снять депутатскую неприкосновенность для объективного рассмотрения дела в суде. Об этом завил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Генпрокуратура просто обязана подавать в Верховную Раду запрос на снятие депутатской неприкосновенности с депутата Пашинского. Аналогично тому, как это было с депутатом Новинским, - нам же генпрокурор объяснял, что это для объективного рассмотрения в суде. Пашинскому надо дать возможность оправдаться перед обществом: если все так, как он говорит, то чего ему бояться. Если этого не будет - доверие к правоохранительной системе будет подорвано окончательно: все увидят, что коалиционный симбиоз двух политических сил при власти в очередной раз поставил себя выше закона, над законом", - заявил Рабинович.

"В нашей стране в последнее время партийные структуры начали напоминать группировки. Вот только мы услышали от Онищенко, что, мол, за деньги поливали грязью и оклеветали Народный фронт и Яценюка. И фракция НФ в парламенте подняла крик: как, мол, так! А вот здесь раз - и случай с Пашинским. Он, конечно, убивает политический рейтинг этой партии. И теперь будет, наверное, своеобразный баланс в коалиции: или вы рот закройте - или Пашинского можем посадить за стрельбу в человека. Очевидно, так все и будет происходить" - предположил народный депутат.

"У меня впечатление, что все не так уж просто, как кажется Пашинскому, обойдется. Помните Лозинского? Он ведь тоже поначалу рассказывал, что, мол, напали на него и прочее. А потом совсем другое оказалось… У нас произошла страшная вещь: пришедшее к власти быдло решило, что нахождение во власти дает тебе право стрелять в людей, оскорблять их, унижать. Они сами создали "крепостную систему", где их обслуживают. В Раде парикмахерские отдельные, буфеты, машины дежурные - ну, на случай, если пьяный депутат домой не в состоянии добраться, детская комната.  Каждый квартал зарплаты повышают -  депутатам, кабминовцам, прокурорам. Это безумие в стране, где люди нищенствуют, не знают, как платить за коммуналку, как прожить на пенсию или стипендию", - убежден парламентарий.

Как сообщал Mignews.com.ua, также Рабинович заявил, что в наступившем году от правящей системы надо освобождаться через выборы, и не голосовать за тех, кто уже был при власти за эти последние 20 лет истории Украины.

Теги материала: Вадим Рабинович, Пашинский, депутатская неприкосновенность, видео
Новости СМИ2
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