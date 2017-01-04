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В Белом доме не готовы вводить санкции против Путина
04.01.2017 12:41

В Белом доме не готовы вводить санкции против Путина

Введение США санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина было бы чем-то "экстраординарным". Такое заявление сделал представитель Белого дома Джош Эрнест, пишет РБК-Украина

Он напомнил, что санкции против лидеров стран США вводят только при "определенных обстоятельствах". А имени президента России, по словам Эрнеста, не было среди лиц, упомянутых в причастности к кибератакам во время президентских выборов в США.

Эрнест подчеркнул, что считает ситуацию с возможным вмешательством России в выборы в США "определенными обстоятельствами", однако их недостаточно для того, чтобы вводить санкци против Путина.

Как сообщал MIGnews.com.uа, американские сенаторы от обеих партий готовят законопроект о дополнительных санкциях против России из-за ее хакерских атак на американские институты и действий в Украине и Сирии. 

Теги материала: США, Путин, санкции, президентские выборы, Белый дом
Новости СМИ2
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