В Белом доме не готовы вводить санкции против Путина

MIGnews.com.ua

Введение США санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина было бы чем-то "экстраординарным". Такое заявление сделал представитель Белого дома Джош Эрнест, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что санкции против лидеров стран США вводят только при "определенных обстоятельствах". А имени президента России, по словам Эрнеста, не было среди лиц, упомянутых в причастности к кибератакам во время президентских выборов в США.

Эрнест подчеркнул, что считает ситуацию с возможным вмешательством России в выборы в США "определенными обстоятельствами", однако их недостаточно для того, чтобы вводить санкци против Путина.

Как сообщал MIGnews.com.uа, американские сенаторы от обеих партий готовят законопроект о дополнительных санкциях против России из-за ее хакерских атак на американские институты и действий в Украине и Сирии.