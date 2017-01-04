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Военные ракетные учения у берегов Крыма станут регулярными
04.01.2017 12:00

Военные ракетные учения у берегов Крыма станут регулярными

Учебные воздушные ракетные стрельбы на юге Украины и над Черным морем станут регулярными - такое решение приняли в Министерстве обороны. Об этом в интервью  рассказал министр обороны Степан Полторак, пишут Українські Новини

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - заявил Полторак, подчеркнув, что во время учений не было практически ни одной внештатной ситуации.

При этом, по словам министра, реакция России на проведение Украиной ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря 2016 года была "прогнозированной, но слишком резкой".

Полторак также заявил, что Министерство обороны было готово к тому, что Россия нанесет ракетный удар по украинским пусковым установкам в Херсонской области.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 декабря на юге Украины успешно завершились военные учения "Юг", в рамках которых состоялись испытательные запуски управляемых ракет средней дальности. 

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ сделали мощный шаг в повышении своей боеспособности и защите своего государства. 

Теги материала: Украина, военные учения, стрельбы, Минобороны
Новости СМИ2
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