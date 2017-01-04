СБУ официально просит МИД запретить Ле Пен въезд в Украину

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет въезда в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.

Он добавил, что хотя Ле Пен и не является представителем официальной власти Французской Республики, однако ее высказывания о Крыме должны иметь последствия.

По словам Ткачука, это уже "не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства".

Как сообщал MIGnews.com.uа, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным.

Во вторник, 3 января, Александр Ткачук заявил, что СБУ может добиться запрета на въезд Ле Пен на территорию Украины.