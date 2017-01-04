Рабинович: Чтобы не потерять страну, надо идти на выборы

MIGnews.com.ua

В наступившем году от правящей системы надо освобождаться через выборы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Надо идти на выборы, чтобы не потерять страну, надо убирать разорившую страну систему. Не слушать тех, кто собирается вечно сидеть во власти, не бывает такого. Мы - великая, сильная страна, а нас за короткое время уничтожили экономически, сделали самой нищей страной в Европе. И мы при этом что, должны улыбаться, говорить, как все хорошо, какие все патриоты, никаких перевыборов не надо? Да это паразиты, а не патриоты, которые стоят камнем на пути нашего развития", - заявил Рабинович.

"Я слушал мнение Парубия о выборах, слушал выступления в новогоднюю ночь всех наших правителей. Оказывается, все у нас хорошо, все повышается, инвестиций много, живем все лучше, зарплаты больше. Я вот не знаю: может, мы с вами в другом мире живем, ходим не в те магазины или рынки, не те у нас платежки? А может, кто-то вводит нашу политическую элиту в заблуждение? И каким тогда нахальством надо обладать, чтобы требовать смены власти, при которой, оказывается, все у нас хорошо, и мы прекрасно живем! В реальности же надо переформатировать государство - оно не выполняет своих функций, не защищает людей, суды полностью потеряли доверие, система выборов порождает наглую и отмороженную элиту, которая бегает с пистолетами и стреляет в людей, а люди стали бесправными и нищими", - констатировал парламентарий.

"Скольких властителей, депутатов в Украине я знал - столько все они утверждали: как же будет жить Украина без нас? Это вранье, выживет и будет сильной Украина - и без властителей, и без депутатов, и без тех, и без других. Пусть на меня не обижаются: честное слово, надо от правящей системы избавляться в наступившем году - так, как избавляются после Нового года от елки, ее выбрасывают, чтобы жить дальше, не может же она бесконечно стоять в доме. Вы навешали игрушек на себя, наворовали, кажется, уже за 150 миллиардов перевалило, сейчас еще вот закачают в ПриватБанк столько же. Я всегда спрашиваю: ну что, наворовались, нажрались уже? Нет… Раз так - надо избавляться от такой системы, надо строить страну, сшивать ее, спасать экономику. Надо сказать власти на выборах - отойдите в сторону, дайте строить экономику тому, кто умеет и знает как", - заявил народный депутат.

"Как только пытаешься сказать такое власти, сразу начинают кричать: это Путин или "шатун". Лифт индивидуальный себе в номер гостиницы провести, зарплату повышать депутатам, Кабмину, администрации Президента, прокурорам каждый квартал, обкрадывать население, принимать убийственный бюджет ночью, закупать водометы вместо финансирования науки и здравоохранения - и говорить при этом, что мы живем лучше. Как такое возможно!" - возмутился лидер партии "За життя".

"Если сказка не стала былью - значит, надо менять сказочников! Рецепт спасения один: надо в 2017 году идти на выборы - и не голосовать за тех, кто уже был при власти за эти последние 20 лет истории Украины. Сколько нам ходить по граблям, надо подняться над собой, надо идти на перезагрузку, менять общественный договор власти с народом, - и нам хватит года, чтобы сделать страну динамичной, развивающейся, сильной!" - резюмировал Рабинович.