ЦРУ готовит доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США

MIGnews.com.ua

Центральное разведывательное управление США готовит доклад о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом в эфире американского телеканала PBS рассказал глава ЦРУ Джон Бреннан, пишет Русская служба ВВС.

В интервью под заголовком "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада" Бреннан подчеркнул, что доклад посвящен именно активности России в киберпространстве во время президентских выборов США, на которых победил Дональд Трамп.

По словам Бреннана, в докладе "будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем" - это "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду в своем Твиттере так прокомментировал готовящийся доклад и перенос его презентации Бараку Обаме: "Доклад "разведки" о так называемых хакерских атаках России откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!"

Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп заявил, что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит", а потому Америке "надо двигаться дальше".