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Курц пообещал расширить зону контроля ОБСЕ на всю территорию Донбасса
04.01.2017 10:59

Курц пообещал расширить зону контроля ОБСЕ на всю территорию Донбасса

Мониторинговая миссия ОБСЕ намерена расширить территорию своего наблюдения на весь Донбасс. При этом контролировать будут в первую очередь зоны, где непосредственно проходят боевые действия. Об этом во время совместного брифинга в Мариуполе с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил новый председатель ОБСЕ Себастья Курц.

Он попросил реалистично относиться к вопросу работы миссии, так как в состав ОБСЕ входит 57 стран и каждое решение организации принимается с одобрения всех ее членов.

Тем не менее Курц подчеркнул, что сделает все возможное для того, чтобы миссия работала как можно более эффективно, и ее усилиями можно было добиться прекращения огня на востоке Украины.

По его словам, для стабилизации ситуации на Донбассе стороны конфликта должны участвовать в переговорном процессе. На сегодняшний день единственным документом, на основании которого работает миссия, являются Минские соглашения.

"И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статус-кво, но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - указал Курц.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  Курц считает, что основой для проведения честных выборов на оккупированных территориях должно стать полноценное прекращение огня. 

Теги материала: ОБСЕ, Курц, Донбасс, Минские договоренности
Новости СМИ2
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