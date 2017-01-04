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Новый глава ОБСЕ назвал условие проведения выборов на Донбассе
04.01.2017 10:29

Новый глава ОБСЕ назвал условие проведения выборов на Донбассе

Новый глава ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает, что основой для проведения честных выборов на оккупированных территориях должно стать полноценное прекращение огня.  Такое заявление он сделал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, пишет УНИАН

  "Это должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", - заявил глава ОБСЕ.

Кроме того, Курц подчеркнул, что работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ можно улучить, а настоящее прекращение огня должно стать основой для этого. 

По его словам, приоритетом Миссии является улучшение и облегчение гуманитарного положения пострадавшего населения Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после визита в ряд населенных пунктов Донбасса Себастьян Курц заявил, что главными целями для наблюдателей ОБСЕ является улучшение условий жизни для мирных жителей и обеспечение соблюдения режима прекращения огня. 

Теги материала: Донбасс, оккупация, выборы, миссия ОБСЕ, Курц
Новости СМИ2
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