Сенаторы США готовят против России новые санкции

MIGnews.com.ua

Группа американских сенаторов готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России из-за ее хакерских атак на американские институты и действий в Украине и Сирии, сообщает Голос Америки.

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, заявил, что над законопроектом работает "широкая группа" сенаторов от обеих партий.

"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России", – сказал Кардин и выразил надежду на то, что документ обнародуют уже на этой неделе.

По словам сенатора, законопроект частично сфокусирован на действиях Москвы в Восточной Европе, в том числе на аннексии украинского Крыма, и конфликте на Ближнем Востоке, где Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии.

При этом Кардин не уточнил, придется ли избранному президенту Дональду Трампу принять решение о нових санкциях или же законопроект закрепит те санкции, которые уже были объявлены Белым домом.

"Он дополнит (действия Белого дома – ред..) и пойдет дальше, – пояснил Кардин. – Он является дополнением, но есть принцип разделения властей".

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Шон Спайсер - представитель президента США Дональда Трампа – заявил, что новому главе государства пока не предоставили весомых доказательств вмешательства России в процесс выборов в Америке.

В Администрации действующего президента США Барака Обамы признали, что Дональд Трамп после инаугурации сможет отменить антироссийские санкции, однако не рекомендуют ему это делать.