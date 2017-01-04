Хиллари Клинтон придет на инаугурацию Трампа

MIGnews.com.ua

На церемонии инаугурации избранного 45-го президента США Дональда Трампа 20 января будут присутствовать Билл и Хиллари Клинтон, сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.

О своем решении посетить мероприятие чета Клинтонов заявила после того, как были обнародованы соответствующие заявления Джорджа Буша младшего и его супруги Лоры.

Кроме того, инаугурацию посетят бывший президент США Джимми Картер с женой Розалин.

В то же время, Джордж Буш старший и его жена Барбара не смогут присутствовать на церемонии из-за преклонного возраста: Бушу уже исполнилось 92 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Президент Украины Петр Порошенко не сможет посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, поскольку в церемонии не предусмотрено участие глав государств.