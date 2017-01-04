Тука сообщил, когда на Донбассе состоятся выборы

Выборы на Донбассе должны состояться только после того, как оккупированные территории будут полностью освобождены от боевиков. Также после этого должно пройти как минимум 2-3 года. С таким заявлением выступил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала Еспресо.TV.
"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере, 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами", - указал Тука.
Он считает, что на Донбассе не произойдет "никакой трагедии" если на протяжении этого переходного периода на освобожденных территориях востока Украины будут работать военно-гражданские администрации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Тука заявил, что Украина после возвращения территории Донбасса под свой контроль должна отказаться от экономической помощи России.