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Тука сообщил, когда на Донбассе состоятся выборы
04.01.2017 08:15

Тука сообщил, когда на Донбассе состоятся выборы

Выборы на Донбассе должны состояться только после того, как оккупированные территории будут полностью освобождены от боевиков. Также после этого должно пройти как минимум 2-3 года. С таким заявлением выступил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере, 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами", - указал Тука.

Он считает, что на Донбассе не произойдет "никакой трагедии" если на протяжении этого переходного периода на освобожденных территориях востока Украины будут работать военно-гражданские администрации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Тука заявил, что Украина после возвращения территории Донбасса под свой контроль должна отказаться от экономической помощи России.

Теги материала: Георгий Тука, Донбасс, выборы, освобождение
Новости СМИ2
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