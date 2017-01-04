Тука сообщил, когда на Донбассе состоятся выборы

MIGnews.com.ua

Выборы на Донбассе должны состояться только после того, как оккупированные территории будут полностью освобождены от боевиков. Также после этого должно пройти как минимум 2-3 года. С таким заявлением выступил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере, 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами", - указал Тука.

Он считает, что на Донбассе не произойдет "никакой трагедии" если на протяжении этого переходного периода на освобожденных территориях востока Украины будут работать военно-гражданские администрации.