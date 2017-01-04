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Родственники Александра Олеся разрешили перезахоронить его прах в Украине
04.01.2017 06:56

Родственники Александра Олеся разрешили перезахоронить его прах в Украине

Канадские родственники украинского поэта и писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы разыскали двоих канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - написал посол. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия) принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся.  Прах Олеся и его жены переместили в депозитарий кладбища. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения известных украинцев. 

Теги материала: писатель, прах, родственники, разрешение, перезахоронение, Украина, Шевченко
Новости СМИ2
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