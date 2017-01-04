Родственники Александра Олеся разрешили перезахоронить его прах в Украине

MIGnews.com.ua

Канадские родственники украинского поэта и писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы разыскали двоих канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - написал посол.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия) принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся. Прах Олеся и его жены переместили в депозитарий кладбища.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения известных украинцев.