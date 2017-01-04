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Суд отказал Януковичу в видеодопросе
04.01.2017 06:45

Суд отказал Януковичу в видеодопросе

Апелляционный суд Киева 3 декабря отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича о перенесении его дела из Печерского суда в другой.  Кроме того, коллегия судей отказала Януковичу в видеодопросе, сообщает ТСН.

Стоит отметить, что на заседание суда не пришел ни один адвокат бывшего главы государства.

Сотрудники Генпрокуратуры считают, что защита Януковича с помощью ходатайства пытается затянуть дело, ведь статья о госизмене, в которой подозревают экс-президента, предусматривает пожизненное заключение.

"У стороны обвинения достаточный объем доказательств виновности подозреваемого Януковича. Я считаю, что в течение 2017 года возможно окончить судебное разбирательство данного отдельного производства, если со стороны защиты не будет затягиваний", - заявил прокурор.

Как сообщал MIGnews.com.uа, адвокатская компания, обеспечивающая защиту Януковича, просила перенести слушанье дела в другой суд, а также заслушать показания экс-президента.  

Теги материала: суд, заседание, решение, адвокат, Виктор Янукович, госизмена
Новости СМИ2
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