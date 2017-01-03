Матиос: Помощник нардепа попался на взятке в 140 тыс. грн

Во вторник, 3 января, помощник-консультант одного из народных депутатов парламентской коалиции был задержан во время получения неправомерной выгоды.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержали "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - проинформировал Матиос.
Вместе с тем он отметил, что представитель нардепа требовал неправомерную выгоду от частного предпринимателя в обмен на беспрепятственное строительство многоквартирного жилого дома. Он обещал не направлять в правоохранительные и контролирующие органы депутатские запросы относительно строительства.
"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - констатировал Матиос.
Стоит отметить, что помощник нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 30 декабря, в Одессе на взятке был задержан замглавы Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны.