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Матиос: Помощник нардепа попался на взятке в 140 тыс. грн
03.01.2017 21:37

Матиос: Помощник нардепа попался на взятке в 140 тыс. грн  Фоторепортаж

Во вторник, 3 января, помощник-консультант одного из народных депутатов парламентской коалиции был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.  

"Военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержали "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - проинформировал Матиос.

Вместе с тем он отметил, что представитель нардепа требовал неправомерную выгоду от частного предпринимателя в обмен на беспрепятственное строительство многоквартирного жилого дома. Он обещал не направлять в правоохранительные и контролирующие органы депутатские запросы относительно строительства.

"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - констатировал Матиос.

Стоит отметить, что помощник нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 30 декабря, в Одессе на взятке был задержан замглавы Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. 

Теги материала: взятка, нардеп, коалиция, дом, строительство, Матиос, фото
Новости СМИ2
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