Трамп высказался об освобождении заключенных в Гуантанамо

Опасных преступников, которые находятся в заключении в тюрьме Гуантанамо, ни в коем случае нельзя выпускать на свободу.
Такое заявление на своей странице в Twitter сделал избранный президент США Дональд Трамп.
"Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", - подчеркнул он.
Справка: Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника.
Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, к берегам Кубы приближается самый мощный за последнее десятилетие ураган "Мэтью".
Пентагон сообщает, что с военной базы Гуантанамо во Флориду было эвакуировано около 700 членов семей сотрудников. Пока содержащийся в тюрьме Гуантанамо 61 заключенный не переведен в убежище, однако эта мера предусмотрена в случае угрозы их безопасности.