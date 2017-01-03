Трамп высказался об освобождении заключенных в Гуантанамо

MIGnews.com.ua

Опасных преступников, которые находятся в заключении в тюрьме Гуантанамо, ни в коем случае нельзя выпускать на свободу.

Такое заявление на своей странице в Twitter сделал избранный президент США Дональд Трамп.

"Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", - подчеркнул он.

Справка: Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника.

Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, к берегам Кубы приближается самый мощный за последнее десятилетие ураган "Мэтью".