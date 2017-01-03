Стало известно, почему Порошенко не посетит инаугурацию Трампа

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко не сможет посетить инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку в церемонии не предусмотрено участие глав государств.

Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ .

Стоит отметить, что, по словам посла, вокруг визита Порошенко на инаугурацию возникло множество спекуляций, которые не прекращаются и по сей день.

Именно поэтому Чалый решил прояснить ситуацию и дал официальный комментарий:

"Посольство (Украины - ред.) получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по степени участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы и никаких приглашений лидерам государств не направляется".

Выходя из этого посол подчеркнул, что вопрос визита Порошенко на церемонию в США не стоит, точно так же как и других глав государств.

"На сегодня такой формат не предусмотрен", - подытожил Чалый.