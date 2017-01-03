Ефремов и адвокаты получили обвинительный акт

Во вторник, 3 января, экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову вручили обвинительный акт.
Об этом проинформировал его адвокат Александр Мельников, передает Интерфакс-Украина.
По словам правозащитника, Ефремову инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ряд других преступлений.
Стоит отметить, что обвинительное заключение было вручено подозреваемому и двум его адвокатам. Таким образом, теперь дело бывшего регионала может быть передано в суд.
Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривать дело Ефремова будет суд в Луганской области.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывшего парламентария Александра Ефремова. При этом в ГПУ подчеркнули, что теперь сторона защиты может ознакомиться с материалами дела.
Напомним, Александра Ефремова задержали в июле текущего года в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть пределы Украины.