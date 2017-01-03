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Вслед за Олесем в Украину могут вернуться прах Петлюры и Бандеры
03.01.2017 19:16

Вслед за Олесем в Украину могут вернуться прах Петлюры и Бандеры

Прах известных националистов должен быть возвращен в Украину и захоронен на специально созданном кладбище.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко... Все сотни героев, живших Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют должна дать украинская земля, в украинском пантеоне, а не кладбища мира", - написал чиновник.

Стоит отметить, что заниматься вопросами перезахоронений выдающихся украинцев будет специально созданная в Министерстве культуры Украины межведомственная комиссия.

Такое же мнение высказал и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Так, по его убеждению, государство должно инициировать возвращение останков выдающихся украинцев на родную землю для захоронения в национальном пантеоне.

Как сообщал Mignews.com.ua, ранее писатель и общественный деятель Владимир Яворивский высказал мнение, что украинское правительство не может равнодушно относиться к действиям в Чехии по отношению к останкам Александра Олеся, который был захоронен в Чехии.

На ситуацию с эксгумацией тела украинского писателя, поэта Александра Олеся и его жены с кладбища в Праге отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По мнению главы правительства, прах Олеся стоит перезахоронить в Украине. 

Напомним, 3 января, в Чехии провели принудительную эксгумацию останков известного украинского писателя Александра Олеся.

Теги материала: прах, писатель, Бандера, Петлюра, Владимир Омелян, Минкультуры
Новости СМИ2
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