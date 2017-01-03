Трамп определился с датой первой пресс-конференции

MIGnews.com.ua

В среду, 11 января, в Соединенных Штатах Америки будет проведена первая крупная пресс-конференция Дональда Трампа после того, как его избрали на должность президента страны. Об этом сообщает СNN со ссылкой на советника Трампа Келлиэн Конуэй.

Она добавила, что указанную дату согласовали с президентом. До этой пресс-конференции Трамп никогда не встречался с журналистами после того, как победил на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Общение со своими избирателями проходило благодаря интервью и социальной сети Twitter.

Кроме того, сообщается, что президент собирался провести пресс-конференцию еще в середине декабря, но ее решили отложить.