Посол Великобритании при ЕС подал в отставку

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, посол Великобритании при Европейском Союзе Айвен Роджерс сообщил уходе в отставку. Данную информацию обнародовали британские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

В Министерстве иностранных дел Великобритании не оглашают причин, по которым Роджерс покидает занимаемый им с 2013 года пост.

Также отмечается, что посол Великобритании должен был стать ключевым переговорщиком с ЕС по процедуре Brexit.

Реакция сторонников выхода Великобритании из состава Евросоюза была положительной, так как, по их мнению, Роджерс придерживался проевропейских взглядов и в середине декабря заявил, что процедура выхода страны из ЕС может затянуться до середины 2020-х годов.