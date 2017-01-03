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Посол Великобритании при ЕС подал в отставку
03.01.2017 18:03

Посол Великобритании при ЕС подал в отставку

Во вторник, 3 января, посол Великобритании при Европейском Союзе Айвен Роджерс сообщил уходе в отставку. Данную информацию обнародовали британские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

В Министерстве иностранных дел Великобритании не оглашают причин, по которым Роджерс покидает занимаемый им с 2013 года пост.

Также отмечается, что посол Великобритании должен был стать ключевым переговорщиком с ЕС по процедуре Brexit.

Реакция сторонников выхода Великобритании из состава Евросоюза была положительной, так как, по их мнению, Роджерс придерживался проевропейских взглядов и в середине декабря заявил, что процедура выхода страны из ЕС может затянуться до середины 2020-х годов.

Как сообщал Mignews.com.ua, 8 декабря, палата общин британского парламента поддержала план поэтапного выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Переговоры с Брюсселем по данному вопросу должны начаться в марте 2017 года. 

Теги материала: Великобритания, Brexit, отставка
Новости СМИ2
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